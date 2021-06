PODCAST - Il était une Hoof La petite pantoufle

Découvre l’histoire de Cendrillon revisitée par les Hoofs. Cendrillon était une jeune fille douce et bonne. Elle vivait avec sa méchante belle-mère et ses demi-sœurs. Son rêve était de se rendre au bal du royaume. La marraine de Cendrillon, une fée, décida de réaliser son rêve. Elle transforma une citrouille en carrosse doré, des souris en chevaux, un rat en cocher, des lézards en laquais et changea ses vieux habits en belle robe de princesse. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufle. Mais il y avait une condition : Cendrillon doit partir du bal avant minuit, sinon tous les objets magiques, transformés pour l’occasion, reprendront leurs formes initiales…