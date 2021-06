PODCAST - Il était une hoof Pierre et le loup

"Découvre l’histoire de Pierre et le loup revisitée par les Hoofs. Pierre, vit à la campagne avec son grand-père et rencontra, près de sa maison, un oiseau, un canard et un chat. Mais son grand-père, inquiet par la présence d’un loup aux alentours, ramena le garçon à la maison et ferma la porte. Tout à coup le loup apparu et Pierre décida de le chasser… "