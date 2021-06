PODCAST - Il était une Hoof Un vilain petit coin coin

Découvre l’histoire du Vilain Petit Canard revisitée par les Hoofs. Il était une Hoof, un vilain petit canard ne ressemblait pas à ses frères et sœurs. A cause de son physique différent, il était rejeté de tous, et se trouva contraint de quitter sa famille et de partir loin pour ne plus subir leurs moqueries et leurs coups. Mais après de terribles aventures, le vilain petit canard finit par se faire respecter et devient plus beau que jamais…