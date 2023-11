Action • Aventure | 1955

Les hussards, ce sont le brigadier Le Gouce et le soldat Flicot qui, avec le général Bonaparte mais plus modestement que lui, participent à la campagne d’Italie. Deux amoureux qui se moquent de la guerre et des ambitions d’un futur empereur mettent en fuite les montures de nos lascars : un hussard sans son cheval, c’est comme un mari sans sa femme. Nos deux hussards courent le pays à la recherche de leurs carnes, pourchassés par leur régiment où ils passent pour des déserteurs...