Les Innocents, votre série évènement, dès maintenant sur MYTF1 Premium

Vous êtes sur le point de découvrir "Les Innocents", la nouvelle mini-série de TF1 mais vous pouvez d’ores et déjà voir le premier épisode la série, disponible en intégralité MYTF1 Premium.

Le jeudi 11 janvier prochain, à 21h, quelques jours seulement après le lancement de la saison 2 de "Sam", TF1 vous propose de découvrir les deux premiers épisodes des "Innocents", une nouvelle mini-série française en 6x52 minutes. Chaque jeudi, pendant trois semaines, ce sont ainsi deux épisodes qui vous seront proposés.

Et si on vous offrait maintenant la possibilité de regarder le premier épisode en avant-première, bien installé chez vous ? Si vous êtes abonnés à SFR, vous êtes privilégié ! En effet, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode des "Innocents" avec Odile Vuillemin et Tomer Sisley dès à présent.

Pour rappel, cette série raconte l’histoire d’une enquêtrice nommée Hélène Siquelande (Odile Vuillemin), tutrice d'un jeune adolescent. Homosexuel refoulé, Lucas vit une relation amoureuse naissante avec Yann. Les deux garçons sont témoins d'un quadruple assassinat, mais préfèrent garder le silence de peur de devoir faire leur coming-out à leurs proches. Chargée d'enquête, Hélène découvre rapidement que les deux adolescents sont activement recherchés par le tueur en série, prêt à en découdre. Soyez au rendez-vous !