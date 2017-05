Odile Vuillemin de retour dans une nouvelle mini-série sur TF1

Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Odile Vuillemin sera bientôt de retour sur TF1 dans cette mini-série où elle partagera l’affiche avec Tomer Sisley, Charlotte Valandrey, Alexis Loret et Olivier Marchal notamment. Cette nouvelle fiction française comprendra six épisodes de 52 minutes et le tournage débute bientôt !

C’est dans les Pyrénées Orientales que sera tournée cette série, entre le 10 mai et le 7 août prochain. Le scénario fait d’ores et déjà saliver : deux jeunes garçons sont témoins d’une terrible tuerie alors qu’ils passaient la nuit ensemble. Ils ont vu le tueur, qui les a vus aussi, et ont réussi à lui échapper. N’assumant pas leur homosexualité, ils décident de taire leur présence sur les lieux du crime à leur entourage, et même à la tutrice de l’un des deux qui enquête pourtant sur l’affaire. Hélène (Odile Vuillemin) devra donc protéger son adolescent du tueur qui le traque tout en menant l’enquête.

Après Profilage, on a pu voir Odile Vuillemin sur TF1 dans Entre deux mères, un téléfilm dramatique où elle jouait aux côtés de François Vincentelli. Pour Les Innocents, elle retrouve donc un rôle dans le milieu policier après ses sept saisons passées dans Profilage où elle incarnait la psycho-criminologue Chloé Saint-Laurent.