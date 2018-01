Les Innocents en 5 mots

C'est votre nouvelle série évènement et elle commence le 11 janvier à 21h sur TF1. Retrouvez Odile Vuillemin (Profilage) et Tomer Sisley (Coup de Foudre à Noël) dans un thriller inédit. Les Innocents c'est quoi ? Réponse en 5 mots. Yann et Lucas, deux adolescents, sont témoins malgré eux d’un violent règlement de comptes faisant plusieurs morts. Ils ont aperçu le meurtrier mais décident de se taire pour cacher leur relation homosexuelle. Hélène, gendarme et également tutrice de Yann, est chargée de l’enquête. Odile Vuillemin se glisse dans la peau de cette femme amenée à jongler entre son rôle de famille d’accueil et son travail de flic.