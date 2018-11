Les innocents - Episode 6

L’enquête ayant pris un tour national, Ronan Berg alias "Lancelot" a été contraint d’accepter une interview télévisée. Certain que les deux garçons reconnaitront son visage lors de la diffusion, il s’est débarrassé dans un premier temps de Lucas, le témoin protégé par la police. Il ne lui reste plus qu’à identifier le second adolescent et il sera hors d’atteinte... De son coté, Hélène comprend que le second témoin qui pourrait reconnaître "Lancelot" est son beau-fils, Yann ! Il est donc en grand danger, elle décide de fuir avec sa famille…