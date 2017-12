Découvrez la nouvelle mini-série événement présentée par Odile Vuillemin et Tomer Sisley

Pour bien commencer la nouvelle année, retrouvez votre mini-série inédite signée TF1 le 11 janvier. Odile Vuillemin et Tomer Sisley vous dévoile en exclusivité l'histoire intrigante et attachante de deux jeunes ados dont ils sont les uniques témoins d'une tuerie, aussi violente qu'en apparence incompréhensible, exécutée par un tueur froid et méthodique. Ils ont vu l'assassin, et l'assassin les a vus avant qu'ils ne lui échappent. Mais les deux garçons décident de taire leur présence sur les lieux du crime parce qu'ils n'assument pas cette nuit d'amour qu'ils ont passé ensemble. Ce mensonge, ils l'opposent à leurs amis, à leur famille, et surtout à l'enquêtrice principale, Hélène, qui est aussi la tutrice de l'un d'eux. Hélène devra apprendre à se comporter comme une mère aimante et protectrice pour sauver son ado, du tueur qui les traque...