Les innocents - Episode 2

A Perpignan, le tueur de la scierie fait exploser une bombe en centre-ville. La boite de nuit visée est celle de Milo Ubieta, le père de Lena, une jeune adolescente fugueuse et délurée. L’appartement dans lequel son père l’avait enfermée a volé en éclat et elle a réussi à fuir pour retrouver un certain « Lancelot ». Hélène Siquelande essaye de faire le lien avec la tuerie de la scierie, car elle ne croit pas aux coïncidences…