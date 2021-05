Les innocents - Episode 4

Yann commence à parler. Trop partiellement pour faire avancer l’enquête. Mais suffisamment pour provoquer une séparation avec son copain Lucas et une rupture définitive avec sa belle-mère. Si Hélène Siquelande voit sa famille voler en éclats, elle vit aussi une humiliation professionnelle : un jeune commissaire divisionnaire, Ronan Berg, est désormais en charge de son enquête, très intéressé par les derniers développements. Ce que Hélène Siquelande ignore, c’est que l’ambitieux Ronan Berg est « Lancelot », l’homme qu’elle traque ! Ce tueur insaisissable et méthodique qui cherche à éliminer Yann et Lucas.