Les Langoliers

Après s'être endormis durant le voyage, les passagers du vol Los Angeles-Boston découvrent qu'ils ne sont plus que dix à bord et que l'appareil navigue à vue, sans équipage mais en pilotage automatique. Les liaisons radio sont elles coupées, bref les passagers sont seul au monde ou plutôt seul dans le ciel. Parmi eux, le commandant Engle, ce pilote de ligne en déplacement personnel arrive à reprendre le controle de l'avion et à le faire atterrir sur un mystérieux aéroport... D'après le roman de Stephen King...