Les malheurs de Ruby : Joyau caché

Perle, la fille de Ruby et Ben, est une brillante jeune fille de 18 ans qui rêve de devenir médecin. Elle a deux jumeaux de 11 ans, Pierre et Jean. Un cauchemar la poursuit depuis l'enfance et lorsqu'elle pose des questions sur son passé dans le bayou, sa mère la fait taire : il ne faut pas réveiller les vieux démons, cela attire le malheur. Nina, la gouvernante qui a été comme une confidente pour Ruby lors de sa jeunesse, décède soudainement. Elle avait quelque chose d’important à dire à Ruby, mais cette dernière est arrivée trop tard. Ruby est dévastée.