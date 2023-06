Les malheurs de Ruby : Un nouvel éclat

Ruby et Gisèle sont envoyées à Greenwood, un pensionnat pour filles. Dès le départ, la directrice, madame Ironwood, se montre très froide avec Ruby, ayant été prévenue de son passé dans le Bayou par Daphné, la belle-mère des filles. Gisèle devient rapidement populaire et mène toutes les filles à la baguette, tandis que Ruby se lie d’amitié avec Abby. Cette dernière ne veut pas que les autres filles découvrent son secret sur ses origines car elle sait qu’elle sera rejetée et humiliée. En allant prendre le thé chez madame Clairborne, une généreuse donatrice de l’école, Ruby fait la connaissance de son neveu Louis, un jeune aveugle.