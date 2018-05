LES MINIJUSTICIERS : pourquoi la saison 3 ?

Par Jade Lecuyer | Ecrit pour TF1 |

Les Minijusticiers véhiculent un vrai message d’amour de soi, de tolérance et de bienveillance, d’où son énorme succès auprès des enfants… vous nous demandez pourquoi on a voulu faire une saison 3 ?

Un jour, des petits personnages animaliers attendrissants sont apparus dans les carnets de Zep. Ils étaient bien loin des superhéros aux pouvoirs habituels (force surhumaine, rayons laser et autres invincibilités). Et ça a été l’évidence tout de suite : on raconterait l’histoire d’un enfant qui a du mal à vivre avec son principal défaut et qui reçoit un pouvoir magique transformant son défaut en superpouvoir. De Superprout à Supermou en passant par Superlunettes, leurs aventures ont depuis toujours respecté leur slogan : « petit défaut deviendra superpouvoir ».





Notre collaboration pour faire ce livre a été magique, mais ce n’est pas la seule raison qui nous attache aux Minijusticiers : depuis il y a eu la série.





Notre souhait de départ pour une série animée était aussi exigeant que dans le livre : on voulait que les Minijusticiers ne soient pas seulement des personnages rigolos et attachants avec des aventures de héros, on voulait aussi qu’ils soient les meilleurs potes que tout le monde aimerait avoir : ceux qui vous veulent du bien. Ce souhait est à nouveau exaucé avec cette saison 3 grâce à une équipe de vrais pros, c’est-à-dire des gens qui le font parce qu’ils y croient.





La vraie question est : quand commençons-nous la saison 4 ?

Hélène Bruller & Zep