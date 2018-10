compilation d'épisodes Les Minijusticiers saison 3

Nouvelle saison, nouveaux héros ! Qu’on soit différent à cause de son gros popotin, parce qu’on ne sait jamais choisir ou parce qu’on pique une colère pour un rien, on a tous besoin d’un mini coup de main lorsqu’on est la cible de moqueries à l’école. Et quoi de mieux qu’un superpouvoir pour nous aider à apprendre à vivre avec nos défauts ? Les Minijusticiers sont de retour pour une nouvelle saison encore plus déjantée et toujours aussi optimiste !