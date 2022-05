Les Minijusticiers - La guerre des super - Partie2

Superparfait et Superjemenfiche s’affrontent pour être celui ou celle qui sera le plus aimé des superhéros, et gagner ainsi le droit de faire la couverture du magazine de l’école. Suite à une surenchère de plus ou moins bonnes actions, la situation dégénère et Superjemenfiche fait disparaitre tous les adultes. Au grand bonheur des enfants qui ont toute la ville et ses loisirs pour eux. Mais Superparfait ne compte pas les laisser faire…