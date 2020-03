Les Minijusticiers - Superdittout

Rosie est sans filtre : elle ne supporte pas le mensonge et l’hypocrisie, et estime qu’il faut tout dire, même lorsque son avis blesse ses camarades. Du coup, elle se fait souvent rejeter et en souffre. Devenue Superdittout, elle a le pouvoir de faire résonner les pensées des autres. Fini le mensonge. Par contre bonjour la zizanie…