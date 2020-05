Les Minijusticiers - Superjeteparie

Diégo est très joueur et adore faire des paris sur tout et sur rien : en sport, en classe, à la récré, il saoule ses amis qui s’en fichent un peu de ses paris souvent débiles. Devenu Superjeteparie, il peut réussir les paris les plus insensés, épatant enfin ses camarades.