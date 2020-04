Les Minijusticiers - Supermongrandfrère

Stéphanie ne jure que par son grand frère Florent : c’est le plus fort, le plus intelligent, le plus protecteur… Mais lorsque ce dernier revient de vacances, il n’est plus le même et snobe un peu sa petite sœur qui perd toute crédibilité. Devenue Supermongrandfrère, Stéphanie peut faire apparaître un faux grand frère phantasmé qui épater ou va mettre le pâté à ceux qui la critique.