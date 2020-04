Les Minijusticiers - Superparano

Maël est parano : il pense que tout le monde parle de lui dans son dos, que la maitresse leur ment quand elle dit que 4 et 4 font 8, etc.. Bref, ses angoisses gâchent sa vie, mais aussi celle de ses camarades qui en ont marre qu’il croit n’importe quoi. Devenu Superparano, il réalise que tout ce qu’il croit être vrai se réalise. Grace à ses pouvoirs, il retrouve ses camarades qu’il soupçonne de préparer une fête sans lui et la sabote. Dommage pour lui qu’il s’agissait en fait… de son anniversaire surprise !