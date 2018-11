Superasthmatique - Les Minijusticiers

Esther est asthmatique. Elle manque de souffle et peine lors d’activités qui l’obligent à avoir de l’endurance. La crise d’asthme n’est pas très loin, comme lorsqu’elle s’entraine pour la course de vélo de l’école qu’elle aimerait tellement gagner. Contrainte d’abandonner, Esther devient Superasthmatique et découvre qu’elle a une poche remplie d’air qui lui permet d’aller deux fois plus vite que les autres. C’est reparti pour la course ! Grâce à son super pouvoir elle rattrape toute le monde et roule vers une victoire assurée. Mais lorsque son ami Sylvain se retrouve en difficulté, elle devra choisir entre triompher seul où se servir de son pouvoir pour aider son ami...