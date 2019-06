Dolly a les cheveux bouclés Ce qui lui vaut toutes des moqueries de la part de Carmen, cette dernière tentant de la déstabiliser dans la course pour être déléguée de classe. Devenue Superbouclettes, Dolly découvre que ses boucles peuvent s'allonger à volonté et tout faire, pour la plus grande joie de ses camarades. Opération séduction enclenchée ! Qui deviendra déléguée ?