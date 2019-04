Supercestpasmoi - Les Minijusticiers

Eliot est maladroit, il envoie sa baguette de batterie sur la tête de Louise, tire la sonnette d’alarme dans le bus et détruit même les pâtés de sable de ses amis. Le problème c’est qu’il dit toujours que ce n’est pas de sa faute. Lors de la répétition d’un spectacle, il fait accidentellement tomber tous les instruments de musiques et le groupe est privé de concert car personne ne s’est dénoncé. En devenant Super c’est pas moi il a le pouvoir de n’être jamais responsable de ses maladresses. Eliot en profite donc pour embêter ses amis sans être démasqué et faire changer d’avis la maîtresse pour maintenir le concert. Mais Eliott devra apprendre à être responsable de ses actes s’il veut continuer à avoir des amis.