Supercolerique - Les Minijusticiers

Zaza est une vraie boule de nerfs, elle s'énerve pour un rien et pique des crises de colère dès que quelque chose la contrarie. Ce qui finit par agacer ses amis de la Team Briquo, avec qui elle tente de battre le record de la plus haute tour de briques, lorsqu'elle fait s'écrouler leur construction. Rejetée par ses amis, elle se transforme en SuperColérique et peut envoyer des ondes sismiques ! Marrant comme pouvoir, jusqu'au moment où elle se retrouve bloquée avec ses amis dans la faille qu'elle a elle même créé... Elle se rendra alors compte que mettre des mots sur ce qui l'énerve peut parfois la sortir des situations les plus périlleuses !