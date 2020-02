Clément est grand et fort et adore embêter ses camarades. Si ça l’amuse beaucoup, ça fait beaucoup moins rire ses camarades qui ne le supportent plus. Humilié par quelqu’un de plus petit que lui, il se cache de honte et se transforme alors en Superembrouille. Il se retrouve affublé d’un petit nuage de brume dans lequel il peut se cacher et continuer à embêter ses camarades sans qu’ils ne le voient.