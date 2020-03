Supergrosyeux - Les Minijusticiers

Léonie a des gros yeux qui font l’objet de moqueries. Dans le bus elle fait peur à Zoé et lorsqu’elle veut poser sur la photo de groupe pour un concours elle est rejetée par ses amis. Elle se transforme alors en Super gros yeux, et a désormais le pouvoir d’hypnotiser qui elle veut. Elle n’hésitera pas à prendre la défense de Goran en hypnotisant Dino pour qu’il devienne ridicule. Léonie en profite même pour avoir des serviteurs à la cantine. Mais elle va surtout se servir de son super pouvoir pour arrêter Gros Loup et Sacha qui ont volé l’appareil photo polaroid. Léonie à des gros yeux mais est bien décidé à ne pas laisser régner l’injustice.