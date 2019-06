Lassée de tout, Isana passe son temps à soupirer et ne finit jamais les activités qu’on lui propose. Du coup plus personne ne l’invite à jouer avec elle. Devenue Supejemennuie, elle pousse des soupirs surpuissants qui vont l’aider à retrouver l’estime de son meilleur ami Teddy, lors d’une course de bateau à voile sur le lac.