Antonin a deux mains gauches. Quoi qu’il fasse, il fait tout chambouler et provoque catastrophe sur catastrophe. Pas étonnant qu’il se fasse exclure de l’imprimerie où ses camarades préparent le journal de l’école, après avoir renversé de l’encre partout. Devenu Supermaladroit, il peut faire s’écrouler ce qu’il veut à distance… et notamment plein de cartons sur Gros Loup et sa bande qui veulent s’accaparer l’imprimerie pour faire leur propre une.