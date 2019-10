Supermalpartout - Les Minijusticiers

Pierre croit toujours qu’il est malade : un petit éternuement et ça y est c’est la grippe ! Un petit bobo et il se roule par terre de douleur. Bref il en fait beaucoup trop et agace ses camarades. Devenu Supermalpartout il devient vraiment malade. D’un éternuement, il contamine la maitresse d’une grosse morve. Plus de classe ! Mais plus de sortie scolaire à la centrale électrique non plus… A moins que grâce à ses pouvoirs il ne puisse s’y incruster avec quelques camarades déçus…