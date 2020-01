Supermangemal - Les Minijusticiers

Lucien a tout faux : il adore manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et il n’aime pas non plus quand on lui fait la morale : pourquoi se priver quand c’est trop bon ! Il se fait exclure d’un concours de château de sable parce qu’il détruit des constructions en ouvrant un soda et devient Supermangemal. Il découvre qu’il peut transformer ce qu’il veut en sucrerie ou chose grasse et revient au concours avec l’intention d’épater tout le monde avec une statue sculptée… dans du beurre. Mais gare au soleil…