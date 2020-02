Supermeilleureamiedumonde - Les Minijusticiers

Vicky et Zélie sont les meilleures amies du monde. Super jalouse, cette dernière ne supporte pas que Vicky soit amie avec quelqu’un d’autre. Elle lui fait une crise lorsqu’elle se rapproche un peu trop de Laurana. Trop c’est trop, Vicky ne veut plus d’elle. Devenue Supermeilleureamiedumonde, elle a le pouvoir d’aimanter ou désaimanter qui elle veut. Pouvoir idéal pour récupérer Vicky et exclure cette intruse de Laurana. Mais elle apprendra que l’amitié ça ne s’impose pas.