Quoi qu’on lui demande, Thierry répond toujours non. « Tu viens au cinéma » Non ! « Tu veux une glace » Non ! « T’en as pas marre de dire toute le temps non ? » Non ! Devenu Supernon, il se rend compte que chaque fois qu’il répond Non ! il fige les autres sur place. Idéal pour s’incruster dans des endroits interdits afin d’en faire profiter ses camarades, non ? Non !