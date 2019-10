Marilou adore tellement les contes de fée qu’elle s’y croit un peu trop : vêtue d’une robe de princesse et d’une baguette magique, elle a du mal à vivre dans la « vraie vie » et subit les quolibets de ses camarades. Devenue Superprincesse, elle découvre que sa baguette est devenue vraiment magique et peut transformer ainsi qui elle veut en personnage de contes de fée. De quoi égayer un peu un match de catch entre ses camarades…