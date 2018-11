Nora est depuis toujours très très raide, c'est un vrai calvaire pour elle au quotidien, comme lorsqu'elle doit enfourcher son vélo par exemple. Tout ça est d'autant plus embêtant à l'approche du spectacle de gymnastique qu'elle doit faire devant ses parents et ceux de ses camarades... Mais elle n'a pas dit son dernier mot et en devenant SuperRaide, elle réalisera des prouesses artistiques qui laisseront sans voix le public... et ses amis !