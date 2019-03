Supertache - Les Minijusticiers

Vicky subit les moqueries de ses camarades à cause de sa tâche à l’oeil. A l’occasion du défilé de création de mode des élèves, elle tente sa chance pour faire partie des modèles qui vont défiler, mais Flore ne la choisi pas au casting. Devenue Super Tâche, Vicky peut désormais mettre des tâches de couleur où elle veut et le résultat est bluffant. Bien décidé à ne pas abandonner, Vicky décide alors de créer sa propre collection de mode tachetée. Vicky réussira-t-elle à proposer une plus belle collection que Flore ? Vicky a une tâche mais grâce à son pouvoir elle apprendra que ça ne l’empêche pas d’être tendance.