Supertetue - Les Minijusticiers

Victoria est têtue comme une mule, elle n'en fait toujours qu'à sa tête et n'écoute ni ses parents, ni ses amis, ce qui finit à force par les agacer. Rejetée par ses amis, Victoria se transforme en SuperTêtue et a le pouvoir de faire apparaître des murs rien qu'en croisant les bras. Plutôt amusant au début quand elle ne veut pas aller chez le dentiste, un peu moins lorsqu'elle se retrouve enfermée avec ses amis dans le labyrinthe qu'elle a elle même créé ! Elle réalisera alors qu'elle n'a pas toujours raison et qu'écouter ses amis peut lui éviter de... foncer dans le mur !