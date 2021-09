Les misérables - Episode 3

A Paris, Thénardier a reconnu Valjean et l'attire dans un piège pour se venger. Mais le voisin de Thénardier, un jeune étudiant en droit nommé Marius Pontmercy est tombé amoureux de Cosette et met en garde la police. Les amis de Marius veulent commencer une nouvelle révolution et Javert a été mis sur leur piste. Cela le rapproche dangereusement de Valjean, qui décide de partir en Angleterre avec Cosette.