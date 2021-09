Séries & Fictions

Titre original : Houdini et Doyle - Au tournant du XXe siècle, la police métropolitaine submergée par des cas étranges se tourne vers Houdini et Doyle, qui s'associent avec New Scotland Yard pour enquêter sur des crimes non résolus et inexplicables voire surnaturels. L'histoire vraie de l'incroyable amitié entre Doyle, détective privé ,et Houdini, l'illusionniste célèbre. Rencontre de deux grands esprits