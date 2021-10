Les mystères de Londres - S01 E01 - L'assassin fantôme

Le célèbre magicien Harry Houdini et le non moins célèbre auteur des aventures de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, offrent leur assistance à la police pour élucider l'affaire du meurtre d'une nonne commis?par un mystérieux fantôme. Assistés par l'agent Adelaide Stratton, les deux enquêteurs mettent leurs compétences à l'epreuve pour prouver ou infirmer l'existence de phénomènes surnaturels. Ils découvrent bien vite que la vie du couvent n'est pas aussi paisible qu'elle en a l'air, et que le meurtre pourrait être un crime de vengeance...