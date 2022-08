Les mystères de Londres - S01 E01 - L'assassin fantôme

Le célèbre magicien Harry Houdini et le non moins célèbre auteur des aventures de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, offrent leur assistance à la police pour élucider une affaire de meurtre commis sur une nonne par un mystérieux fantôme. Assistés par l'agent Adelaide Stratton, les deux enquêteurs mettent leurs compétences à l'epreuve pour prouver ou infirmer l'existence de phénomènes surnaturels. Ils découvrent bien vite que la vie du couvent n'est pas aussi paisible qu'elle en a l'air, et que le meurtre pourrait avoir pour mobile la vengeance. En effet le fantôme serait celui d'une pensionnaire décédée des suites de brimades infligées par les soeurs. Cependant certains éléments de l'enquête pointent vers une affaire plus prosaïque de vol et de détournement de fonds. Et c'est grâce à l'aide d'une voyante que Doyle parvient à mettre la main sur un présumé coupable fait d'os et de chair. Malheureusement, une deuxième nonne est assassinée dans des circonstances toutes aussi mystérieuses et la piste du fantôme est relancée. D'autant plus que celui-ci laisse un message indiquant qu'il frappera une troisième fois.