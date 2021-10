Les mystères de Londres - S01 E02 - Vengeance d'une vie passée

Alors qu’elle harangue la foule, Lydia Belworth, activiste à la tête d’un groupe de suffragettes, se fait tirer dessus par un jeune garçon. L’enfant explique son geste en indiquant que la jeune femme l’avait tué auparavant. Intrigués par cette affaire, Houdini et Doyle proposent une fois de plus leurs services à la police. Mais les deux compères ne sont pas du même avis. Pour Houdini, le jeune garçon est victime d’une manipulation et il compte bien résoudre cette affaire en joignant l’utile à l’agréable. En effet, le célèbre artiste voit là l’occasion de revoir l’agent Stratton dont le charme ne le laisse pas insensible. Pour Doyle, cette tentative de meurtre est la vengeance d’un homme tué dans une vie antérieure et revenu à la vie sous les traits de l’enfant. Cherchant à reconstituer, tel un puzzle, la vie de l’homme que le jeune garçon prétend être, nos deux héros vont vite se rendre compte que la vérité n’est pas aussi évidente qu’elle peut bien paraître et que Miss Belworth cache sans doute bien des choses sur sa vie passée.