Les mystères de Londres - S01 E04 - Le fantôme de Londres

Un nouveau meurtre mystérieux a lieu. L'agent Stratton convoque Houdini et Doyle sur les lieux. Le témoin leur signale avoir vu un fantôme capable de s'envoler dans les airs. Comme à son habitude, Houdini est sceptique, il penche pour une explication rationnelle. Mais le mode opératoire rappelle à Doyle un dénommé Spring-heeled Jack. Décrit comme un démon capable de faire des bonds de géant, il a terrorisé Londres à plusieurs reprises au cours du dix-neuvième siècle et n'a jamais été appréhendé. Une nouvelle agression vient confirmer ses craintes. La victime, par chance saine et sauve, décrit son assaillant comme un diable aux yeux rougeoyants, crachant des flammes bleues. Cela conforte Doyle dans sa thèse. Très vite, les journaux font leur une sur Spring-heeled Jack. Et lorsqu'un nouveau meurtre est commis, l'hystérie s'empare de la ville. Heureusement, Adélaïde, dont on apprend au passage qu'elle est mariée, saura trouver les éléments qui mettront nos deux fins limiers sur la piste du coupable, à moins qu'un véritable démon erre dans les rues...