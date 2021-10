Les mystères de Londres - S01 E04 - Le fantôme de Londres

Un nouveau meurtre mystérieux a lieu. L'agent Stratton convoque Houdini et Doyle sur les lieux. Le témoin leur signale avoir vu un fantôme capable de s'envoler dans les airs. Comme à son habitude, Houdini est sceptique et penche pour une explication rationnelle. Mais le mode opératoire rappelle à Doyle un démon capable de faire des bonds de géant qui a terrorisé Londres à plusieurs reprises au cours du dix-neuvième siècle et n'a jamais été appréhendé...