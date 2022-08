Les mystères de Londres - S01 E05 - La voyante cartésienne

Madame Korzha, une voyante roumaine, aide la police à sauver Julia Hargreaves, une jeune fille disparue qu'elle retrouve ligotée et promise à une mort certaine dans les égouts de la ville. Un an auparavant, un autre enlèvement s'était produit dans des circonstances similaires mais la première victime, Emily Pearce, n'avait pas eu la chance d'être sauvée. La police se félicite donc de sa collaboration avec la voyante, au grand dam de Houdini, persuadé qu'il s'agit d'une imposture et que la voyante est elle-même complice de l'enlèvement. Il est s'occupe donc à établir la culpabilité de celle-ci lorsqu'une autre jeune fille est enlevée.