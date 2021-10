Les mystères de Londres - S01 E06 - Le mystère de la colline

Après une terrible rencontre avec des êtres semblant venir d’ailleurs, un homme, Daniel, se réveille nu dans?un champ. Il clame qu’il était avec sa femme Rosie et qu’elle a disparu, enlevée par d’étranges créatures. Il est d’autant plus paniqué qu’elle est enceinte. Mais les villageois le soupçonnent d’avoir tué sa femme, parce qu’ils ne l’aiment pas. Apprenant la nouvelle, Doyle entraîne Houdini et l’agent Stratton au village pour enquêter.