Les mystères de Londres - S01 E06 - Le mystère de la colline

Après une terrible rencontre avec des êtres semblant venir d’ailleurs, un homme, Daniel, se réveille en plein champs, privé de ses vêtements. Il clame qu’il était avec sa femme Rosie et qu’elle a disparu, enlevée par d’étranges créatures. Il est d’autant plus paniqué qu’elle est enceinte. Mais les villageois le soupçonnent d’avoir tué sa femme, parce qu’ils ne l’aiment pas. Doyle apprenant la nouvelle entraîne Houdini et l’agent Stratton au village pour enquêter. Et pour une fois, Houdini est convaincu que Daniel dit vrai. Il avoue même qu’il croit aux extraterrestres, alors que Doyle n’en croit pas un mot, jusqu’à ce qu’il se fasse enlevé à son tour. Houdini part à sa recherche et se fait également enlever. Ils découvrent alors que loin d’être des créatures venues d’ailleurs, une famille vit recluse et à l’insu du village, dans les grottes des collines depuis plus de cinquante ans et ne sortant que la nuit, ils ont perdu leur apparence humaine.