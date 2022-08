Les mystères de Londres - S01 E07 - La prison de l'esprit

Alors qu'elle est en train de se confesser, une jeune femme affrime au prêtre qui l'écoute qu'elle est sous l'emprise d'une force maléfique puis agresse sauvagemment l'homme d'église avant de mourir; Appelés pour s'occuper de cette étrange affaire, Houdini, Doyle et Adélaïde découvrent que la jeune femme était une ancienne patiente du célèbre hôpital psychiatrique de Bedlam, hôpital où jadis le père de Doyle fut interné pour troubles mentaux. Sur place, nos trois héros découvrent les conditions de vie lamentables dans lesquelles vivent les patients. Ils découvrent également qu'au sein de Bedlam, deux politiques de soins s'affrontent. La première, initiée par le Dr Pilsen, préconise un traitement violent à base d'électro-chocs et de lobotomies. La seconde, personnalisé par le Dr Randall, se propose de soigner les peurs des patients par la peur elle-même. Pilsen indique à nos tris héros que la jeune femme a sûrement été manipulée par un patient du nom de Nathaniel. Doyle qui sait ce que Pilsen avait fait endurer à son père, est persuadé que c'est le type de soins choisi par Pilsen qui est responsable de ces déchaïnements violents. Alors qu'il tente de s'expliquer avec Pilsen, ce dernier le fait interner, lui reprochant unje trop grande véhémence à son égard. Adélaïde et Houdini enquêtent de leur côté et ils découvrent que le Dr Randall n'est peut-être pas aussi innocent qu'il y paraît. Lors de son séjour à Bedlam, Doyle, empoisonné par Randall car celui-ci craignait que son implication soit mise à jour, sera à deux doigts de basculer dans la folie. Victime d'hallucinations, il sera tour-à-tour confronté à son épouse Touie mais aussi au héros de ses romans : Sherlock Holmes. Piègant Randall, Houdini parviendra à sauver son ami qui, à la fin de cette aventure, retrouvera une sorte de paix intérieure qui lui permettra de chasser les démons de son passé.