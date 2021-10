Les mystères de Londres - S01 E08 - Chasse aux vampires

Alors qu'il est suivi par un individu malveillant, Bram Stoker, le célèbre auteur de Dracula, se réfugie chez son vieil ami Conan Doyle et lui demande de le raccompagner chez lui. Arrivés à bon port, les deux écrivains découvrent le corps de la domestique de Bram Stoker avec un pieu enfoncé dans le coeur. Après avoir mis son ami en sécurité dans une chambre de l'hôtel où séjourne Houdini, Doyle rend visite au professeur Havensglin, un spécialiste du mythe des vampires, qui l'informe que la parution de Dracula a redonné vie à la vieille légende des créatures buveuses de sang et stimulé l'imagination d'individus plus ou moins saints d'esprits se disant vampires ou chasseurs de vampires qui se font une guerre sans merci. Cependant l'étrange comportement du romancier laisse penser qu'il est bien plus qu'une simple victime prise entre deux feux dans la lutte à laquelle se livrent ses lecteurs.