Les mystères de Londres - S01 E09 - Les grands esprits

Adelaïde, Houdini et Doyle prennent le bateau pour le Canada. Tandis qu’Houdini va assister à l’enterrement de sa mère, Adelaïde et Doyle partent enquêter sur un poltergeist meurtrier. Ils rencontrent Thomas Edison qui leur montre sa dernière invention : le nécrophone, qui selon lui, permet aux âmes défuntes de communiquer avec les vivants. Alors que Doyle est impressionné par la démonstration d’Edison, Houdini arrive à l’improviste et remet en question la dite invention. Les évènements paranormaux s’enchaînent, laissant le trio perplexe...